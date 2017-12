Futuro atacante do Corinthians esteve no Japão: 'Torcida maravilhosa'

Com negociações avançadas para ser jogador do Corinthians em 2018, o atacante Junior Dutra, do Avaí, alegrou sem querer a torcida alvinegra nas redes sociais nesta semana.

Fuçando em tweets antigos do jogador, corintianos encontraram uma foto publicada por Dutra no dia 16 de dezembro de 2012 ao lado de amigos no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão. Como todo bom corintiano deve saber, esta é a data da final do Mundial de Clubes, vencida pelo alvinegro por 1 a 0 sobre o Chelsea, da Inglaterra.

"Corinthians campeão, grande jogo e que torcida maravilhosa. Com certeza marcaram para sempre na história do Japão", escreveu Junior Dutra junto à foto.

Corinthians campeão...grande jogo, e que torcida maravilhosa, com certeza marcaram pra sempre na história do Japão! pic.twitter.com/iqRsUnHg — Junior Dutra (@JrDutraOfficial) 16 de dezembro de 2012

Em 2012, o atacante estava em seu último ano no futebol japonês, defendendo o Kashima Antlers. Antes, entre 2010 e 2011, ele havia jogado pelo Kyoto Sanga.

O perfil de Junior Dutra no Twitter não é atualizado desde 2015 e, segundo a assessoria de imprensa, ele não usa mais a rede social, como citado pelo GloboEsporte.com.

Como publicado pelo Estado nesta semana, o jogador e o Corinthians estão acertando os últimos detalhes para confirmar a transferência. Vinculado ao Avaí até o fim de 2017, ele pode assinar um pré-contrato com o time paulista e chegar ao clube na próxima temporada.