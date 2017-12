Gabriel Jesus é finalmente apresentado no City e pode estrear no sábado

Agora com a documentação finalmente regularizada na Inglaterra, o atacante brasileiro Gabriel Jesus foi apresentado oficialmente pelo Manchester City nesta quinta-feira. Com a liberação, o ex-jogador do Palmeiras poderá fazer sua estreia no time de Pep Guardiola já neste sábado, na partida contra o Tottenham, no Etihad Stadium.

"Estou encantado com a grandeza do clube, com o planejamento que tem, a estrutura, o CT é muito grande. Gostei bastante. Não vejo a hora de começar a jogar", declarou Gabriel Jesus, que pediu para usar a camisa 33 no novo clube.

Além da competitividade e do tamanho do clube, o brasileiro confirmou que a presença de Guardiola, e principalmente a ligação por telefone que recebeu do espanhol, pesou na escolha pelo clube. "Fiquei bem contente. Se tratando do técnico que é, tudo o que fez, a inteligência que tem. Então, minha vontade é de trabalhar com ele e aprender cada vez mais com ele e com os jogadores do grupo."