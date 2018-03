Gabigol dá gafe no Instagram e irrita torcida do Benfica com imagem de leão

Vivendo péssima fase no futebol europeu, e com informações de que em breve pode voltar ao Brasil, o atacante do Benfica (POR) Gabriel Barbosa, o Gabigol, cometeu uma gafe em seu Instagram, que despertou a ira da torcida de seu time.

Ele publicou a foto de um leão, justamente o animal-símbolo do clube que é o maior rival do seu, o Sporting. A torcida do Benfica, claro, não gostou nada e detonou a "falta de noção" do brasileiro.

"Você não tem qualidade para vestir nosso manto sagrado", escreveu um torcedor. "Você se acha", comentou outro. Esses foram alguns dos comentários, em meio a outros de torcedores do Santos pedindo para que o jogador retorne à Vila Belmiro.

Gabigol, que ainda tem futuro incerto na temporada, está emprestado pela Inter de Milão ao Benfica até junho deste ano e dificilmente retornará ao futebol italiano. Em Portugal, até agora, ele jogou em 4 partidas e marcou apenas um gol.

Gabigol foi escolhido o pior estrangeiro na temporada passada na Europa, tendo sido "agraciado" com o prêmio "Lixeira de Ouro", criado por um site italiano, por sua atuação igualmente desastrosa na Inter - 10 jogos e um gol marcado.