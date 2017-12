Gabigol dá passe de letra e técnico da Inter pede 'jogadas mais úteis'

Protagonista no Brasil, Gabigol ainda busca se firmar na Inter de Milão. Após diversas críticas do empresário Vagner Ribeiro sobre maneira como o jogador é tratado no San Siro, o atacante atuou por alguns minutos nesta quarta-feira. Com o placar já em 3 a 0 contra a Lazio, o brasileiro se mostrou prestativo, roubando bola, puxando contra-ataque, pedindo apoio da torcida e até fazendo um passe de letra.

No entanto, tamanha vontade não foi tão bem aceita pelo técnico Stefano Pioli. Na coletiva depois do jogo, o comandante revelou que espera maior objetividade do jogador. "Estou feliz pelo entusiasmo do Gabigol, mas eu gostaria de vê-lo fazendo algumas jogadas que são mais úteis e não apenas espetaculares pela ânsia de ser espetacular", declarou. Pioli também despistou sobre um possível empréstimo de Gabriel no próximo ano. "Ele vai permanecer? Nós estamos avaliando a situação. Nosso primeiro objetivo em janeiro é enxugar o elenco, porque nós queremos jogadores que estejam felizes em jogar por um grande clube como a Inter."