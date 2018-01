Gabigol ganha prêmio 'Lixeira de Ouro', como pior estrangeiro na Itália

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, hoje no Benfica (POR) ganhou o prêmio 'Bidone d'Oro' (Lixeira de Ouro) como o pior jogador de futebol estrangeiro que atua ou teve passagem pelo país no ano passado. O prêmio, que neste ano chegou a sua nona edição, é tradicional na Itália e faz piada com a 'Bola de Ouro', título francês vencido no fim do ano passado, pela quinta vez, pelo português Cristiano Ronado.

Gabigol, que entrou em campo em 10 oportunidades pelo Inter de Milão, e marcou apenas um gol, acabou emprestado pela equipe italiana por causa do desempenho pífio, e igualmente vive fase apagada em Portugal. Ele pode voltar ao Brasil após não ter se reapresentado ao Benfica.

A eleição foi promovida pelo portal italiano Catersport, e votaram jornalistas de todo o país. Os outros jogadores que concorriam ao título foram Berry, Banega, Iturbe, João Mario, Maksimovic, Murillo, Paletta, Posavec e Vermaelen.

No Benfica, até agora, Gabigol também não convenceu. Visto frequentemente em baladas fora do campo, o brasileiro marcou somente um gol, contra o Olhanense, pela Taça de Portugal, tendo disputado quatro partidas.