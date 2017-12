Gabigol recria no videogame seu primeiro gol pela Inter de Milão; veja

Gabigol marcou seu primeiro gol em jogos oficiais vestindo a camisa da Inter de Milão e garantiu a vitória sobre o Bologna, pelo Campeonato Italiano, no último domingo. O atacante ficou tão empolgado que publicou em seu Twitter a recriação da jogada no videogame. ''Eu já vi esse gol, hein?'', brincou o jogador que é garoto-propaganda do Pro Evolution Soccer 2017.

Gabriel jogou apenas seis vezes pelo Campeonato Italiano, sempre vindo do banco e atuando poucos minutos. O atacante viveu momentos complicados desde sua chegada ao novo clube, foi criticado e até teve o retorno ao Brasil especulado. Mas após o gol, o jogador tem se mostrado mais confiante. "Que seja o início de uma nova história esse gol", disse ao final da partida contra o Bologna.