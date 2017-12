Gabriel emociona torcedores com mensagem a corintiana vítima de acidente

Um dos principais jogadores do Corinthians neste ano, o meio-campista Gabriel emocionou torcedores do alvinegro nesta terça-feira, 21, ao gravar uma mensagem de pesar aos familiares de uma corintiana fanática.

Em agosto deste ano, Marcela Alavarci, de 20 anos e moradora de Itapira, no interior de São Paulo, se envolveu em um acidente de moto com o namorado e faleceu. Desde então, sua amiga Evelyn, com quem compartilhava seu amor pelo Corinthians, entrou em contato com o clube para que sua colega recebesse uma homenagem.

À época do acidente, o Corinthians publicou em suas redes sociais uma mensagem lamentando o incidente. Nesta terça-feira, 21, a campanha chegou até Gabriel, que gravou um vídeo para os familiares e amigos de Marcela. Segundo o GloboEsporte.com, o narrador Everaldo Marques, da ESPN Brasil, foi quem comunicou ao jogador o pedido de Evelyn.

@marcwela Você está eternamente em nossos corações. Que o encontro com Dr. Sócrates e Cia. seja muito especial. Descanse em paz. ⭐️ — Corinthians (@Corinthians) 27 de agosto de 2017

"Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel, estou mandando meus sentimentos para a família da Marcela. Sei que ela é uma grande corintiana, mas que nos deixou recentemente. Mesmo assim, tenho certeza que ela está torcendo para a gente e nos vendo lá de cima", disse o camisa 5 do Corinthians.

Junto com Maycon, Gabriel era um dos jogadores mais admirados por Marcela e Evelyn. As duas se conheceram pelo Twitter e encontrariam pessoalmente pela primeira vez em São Paulo, na partida contra o Vasco, vencida pelo Corinthians por 1 a 0, em setembro.