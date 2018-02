Gabriel Jesus admite que temeu pela Copa do Mundo ao se machucar

Gabriel Jesus está confiante que seu retorno aos gramados aconteça em breve. Em fase final de tratamento, o jogador do Manchester City admite que temeu ficar fora de campo quando se machucou.

"Aquele momento foi complicado porque já pensei em seleção, no restante da temporada, em tudo", disse em entrevista à Globo. O atacante também falou sobre estar se preparando e garantiu que se o Tite der a oportunidade dele jogar os próximos amistosos ele vai fazer por merecer: trabalhar bastante para chegar lá melhor fisicamente e tecnicamente.

Jesus lesionou o ligamento colateral medial do joelho esquerdo em um lance do empate dos Citizens com o Crystal Palace por 0 a 0, no último dia 31 de dezembro. Já voltando a ter contato com a bola, Gabriel deve voltar aos campos em no máximo duas semanas.

Na atual temporada, o brasileiro tem 10 gols em 27 jogos no Manchester City, dos quais 19 foram como titular.