Se recuperando, Gabriel Jesus 'aposenta' muletas: 'Não quero ver nunca mais'

Gabriel Jesus deu um importante passo na sua luta para voltar aos gramados. O ex-atacante do Palmeiras, que teve início fulminante no Manchester City, contundiu o tornozelo e não atua desde o dia 13 de fevereiro. O "sofrimento" de ficar longe da bola, porém, parece estar perto do fim. Nesta quinta-feira, ele utilizou o Instagram para dizer que "aposentou" as muletas e que agora já consegue se movimentar sozinho.

"Não quero te ver nunca mais", disse o atacante, ao postar uma foto do par de muletas que precisou usar nos últimos tempos. Ele, que recentemente passou alguns dias no Brasil fazendo fortalecimento muscular na academia do Palmeiras, ainda completou: "Liberdade cantou".

Apesar de já conseguir andar sozinho, o retorno de Jesus aos gramados ainda deve levar um tempo, já que ele sequer voltou a treinar. Porém, ele deve ser opção para Guardiola na reta final do Campeonato Inglês. A temporada europeia se encerra no mês de junho.