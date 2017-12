Gabriel Jesus comemora volta e gol em prova de kart com amigos

O atacante do Manchester City Gabriel Jesus conseguiu o feito de marcar o gol de empate por 1 a 1 de sua equipe contra o Middlesbrough - e de ter jogado os 90 minutos da partida, neste fim de semana.

Em fevereiro, o jogador havia sofrido uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Para comemorar sua primeira partida como titular e o gol, ele aproveitou uma folga para andar de kart com o irmão e com alguns amigos.

Junto da legenda - pilotos! - o atacante acabou, por meio de uma hashtag, "denunciando" que ficou em segundo lugar na corrida.

Confira o post: