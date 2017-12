Gabriel Jesus faz 20 anos e recebe os parabéns de Neymar

Maior revelação do futebol brasileiro nos últimos, Gabriel Jesus completa 20 anos nesta segunda-feira. Revelado pelo Palmeiras, o garoto virou ídolo da torcida rapidamente e teve papel importante nos títulos da Copa do Brasil, em 2015, e do Campeonato Brasileiro, em 2016.

Jesus também obteve sucesso rápido na seleção brasileira e no Manchester City. Depois de conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi chamado logo na primeira convocação de Tite e estreou junto com o treinador. Desde então, participou de seis jogos e anotou cinco gols. Pelo time inglês, foram três gols em cinco partidas, o que lhe deu o status de titular, roubando a posição do argentino Sergio Aguero. A febre por Gabriel Jesus foi tanta que ele até ganhou uma música da torcida do City. Atualmente, ele se recupera de uma lesão no tornozelo e deve voltar apenas no final da temporada europeia.

Logo pela manhã, Jesus já recebeu os desejos de feliz aniversário de Neymar. "Meu menino tá ficando velho, hein? 2.0. Parabéns 'mlkote', te desejo tudo de bom nessa vida! Aproveita teu dia... tamo junto!", escreveu o craque do Barcelona. O sambista Dudu Nobre e o Manchester City também publicaram uma lembrança logo cedo.

Meu menino tá ficando velho hein 2.0 Parabéns mlkote, te desejo tudo de bom nessa vida!! Aproveita teu dia.. tamo junto Alô Mãe @dejesusoficial Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Abr 3, 2017 às 1:29 PDT

#HappyBirthday to @dejesusoficial who turns 20 today! #GabrielJesus #mcfc #mancity #manchestercity Uma publicação compartilhada por Manchester City (@mancity) em Abr 3, 2017 às 2:03 PDT

2.0 Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial) em Abr 3, 2017 às 12:57 PDT