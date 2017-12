Gabriel Jesus é brasileiro mais caro em 'cartola' do Campeonato Inglês

Gabriel Jesus já está treinando com o time do Manchester City e aguarda documentação para pode estrear pelo time do técnico Pep Guardiola. Mas no "cartola" do Campeonato Inglês o atacante já está disponível e quem quiser contar com ele na equipe terá que estar disposto a gastar. O Fantasy da Premier League divulgou nesta terça-feira cinco novos jogadores, com destaque para o Gabriel, que é o 16º mais caro do game. Com o preço de £9.0, ele é o brasileiro com maior preço (com exceção de Diego Costa, que é naturalizado espanhol). Com o valor de £12.8, o jogador mais caro é o argentino Agüero, que pode formar dupla de ataque com o brasileiro no City.

O ex-atacante do Palmeiras aparece na frente de grandes astros como Giroud, Rooney, Pogba e Philippe Coutinho. Na vida real, o Manchester tenta agilizar o processo para poder contar com o brasileiro pelo menos no banco de reservas no duelo contra o Everton, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.