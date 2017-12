Gabriel Jesus e Palmeiras: vidas entrelaçadas desde o nascimento

Um dos principais nomes do Palmeiras na temporada, Gabriel Jesus tem sua vida entrelaçada com o Palmeiras desde seu nascimento. Aos 19 anos, o atacante é de 1997, mesmo ano em que o clube foi vice-campeão brasileiro, perdendo para o Vasco.

Enquanto o garoto crescia, o clube paulista conquistava taças, como a Mercosul e a Copa do Brasil em 1998, e Libertadores de 1999. Gabriel Jesus precisou também aprender a sofrer, algo que ocorreu em 2003, com a disputa da Série B. Dez anos mais tarde, ele chegou às categorias de base do Palmeiras para, a partir de 2015, brilhar profissionalmente e unir de vez sua história à do clube.