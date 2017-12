Gabriel Jesus e Vinicius Junior são os 'novos monstros', diz revista

Os atacantes Gabriel Jesus e Vinicius Junior são "os novos monstros" do futebol mundial. Esse foi o termo que a revista France Football usou para citar os dois em uma lista dos 12 atletas mais promissores do mundo, em sua edição desta semana (confira todos os nomes abaixo).

Depois de ser campeão brasileiro com o Palmeiras no ano passado, Jesus está no Manchester City sob o comando de Pep Guardiola. É titular da seleção brasileira de Tite e estará na Copa da Rússia.

Vinicius Junior faz boa temporada no Flamengo e vai disputar as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira contra o Fluminense. Ele já está negociado com o Real Madrid e deve se transferir no início do ano que vem.

Antes, a dupla de brasileiros já havia sido reconhecida pela imprensa internacional neste mês. No dia 4, o jornal inglês The Guardian citou a joia flamenguista, além de outros dois conterrâneos, entre os jogadores sub-17 mais promissores do mundo. Na segunda-feira passada, 23, foi a vez de Gabriel Jesus, que foi na quarta colocação no tradicional prêmio Golden Boy, entregue pelo site italiano TuttoSport.

12 NOVOS MONSTROS, segundo a France Football

Marco Asensio, atacante espanhol do Real Madrid

Dele Alli, atacante inglês do Tottenham

Matthijs de Ligt, zagueiro holandês do Ajax

Ousmane Dembelé, atacante francês do Barcelona

Gianluigi Donnarumma, goleiro italiano do Milan

Gabriel Jesus, atacante brasileiro do Manchester City

Kylian Mbappé, atacanta francês do Paris Saint-Germain

Mason Mount, atacante inglês do Vitesse

Maximiliano Romero, atacante argentino do Vélez Sarsfield

Leroy Sané, atacante alemão do Manchester City

Gustavo Viera, atacante uruguaio do Liverpool-URU

Vinícius Jr., atacante brasileiro do Flamengo