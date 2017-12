Com o gol sobre o Arsenal, o segundo da vitória do Manchester City por 3 a 1, neste domingo, 5, Gabriel Jesus entrou para o top 10 dos brasileiros com mais gols na história do Campeonato Inglês. Desde que chegou à Inglaterra, em janeiro deste ano, ele atuou 20 vezes na Premier League e anotou 14 gols.

O que impressiona é a rapidez com que o ex-palmeirense chegou à marca. Ao lado dele no ranking, também com 14 gols, estão Robinho, Elano e Fernandinho, todos do Manchester City, e Geovanni, ex-City e Hull City. Quem possuía o menor número de jogos até Jesus era Robinho, com 41, ou seja, mais que o dobro que o camisa 33.

Apesar do número expressivo de gols, a maioria deles não foi decisivo para o Manchester City. Dos 14 gols de Gabriel Jesus, oito deles (57,14%) foram quando o time já estava ganhando, isto é, ampliando vantagens no placar. Do total, quatro deles (28,57%) saíram quando placar estava empatado e somente dois (14,28%) enquanto perdia.

+ Chico Lang atribui WhatsApp falso a Moisés; jogador tomará 'medidas cabíveis'

+ Técnico do Vélez Sarsfield se demite após ser alvo e ofensas e cusparadas

+ Siga o Fera no Twitter!

Em comparação, o principal concorrente do brasileiro para a posição, Sergio Aguero, leva vantagem no quesito. Desde que Gabriel Jesus chegou ao City, o argentino atuou em 23 partidas da Premier League e anotou 17 gols. Assim como o colega brasileiro, ele marcou oito vezes (47,05%) em situação de vitória; por outro lado, foram seis (35,29%) com o placar empatado e três (17,64%) em derrotas.

Aguero também supera Gabriel Jesus nos gols que abriram placares. No período, o brasileiro fez três gols quando o jogo estava 0 a 0 (Swansea e West Bromwich, em 2016/17, e Stoke City, em 2017/18); já o argentino, inaugurou o marcador cinco vezes (Sunderland, em 2016/17, e Brighton & Hove, Liverpool, Watford e Burnley, em 2017/18).

GOLS QUE GARANTIRAM PONTOS

Desde que Gabriel Jesus estreou pelo City, o clube fez 28 partidas no Campeonato Inglês. Deste total, o Manchester venceu 15 delas por mais de um gol de diferença, sendo assim, um gol não foi determinante para o placar.

Das 28 partidas, em três o City teve que buscar a igualdade e outras três venceu em desempates com um gol de diferença. Destes jogos em que um tento foi decisivo, Gabriel Jesus garantiu quatro pontos (empate em 2 a 2 com Middlesbrough, em 2016/17, e vitória por 2 a 1 com Swansea 2017/18). Sterling também garantiu quatro (empate em 1 a 1 com Everton, em 2016/17, e vitória por 2 a 1 com Bournemouth, 2017/18).

Aguero, por sua vez, assegurou somente um ponto (empate por 1 a 1 com Liverpool, em 2016/17), ficando atrás até de Kevin De Bruyne, que garantiu três pontos (vitória por 1 a 0 com Chelsea, em 2017/18).

GABRIEL JESUS X SERGIO AGUERO

Gabriel Jesus no Manchester City

20 jogos e 14 gols

Gols em situação de vitória: 8

Gols em situação de empate: 4

Gols em situação de derrota: 2

Sergio Aguero no Manchester City (desde a estreia de Gabriel Jesus)

23 jogos e 17 gols

Gols em situação de vitória: 8

Gols em situação de empate: 6

Gols em situação de derrota: 4