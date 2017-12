Gabriel Jesus explica telefonema com Guardiola: 'Deu muita confiança'

Principal revelação do futebol brasileiro nos últimos anos, Gabriel Jesus esteve no programa "Resenha ESPN", da ESPN Brasil, neste domingo, 23. Revelado pelo Palmeiras, o atacante explicou como foi a famosa conversa por telefone com Pep Guardiola, que teria sido fundamental em sua escolha pelo Manchester City.

Perguntado por Zé Elias sobre o telefonema, Jesus revelou que "foi um pouco mais planejado do que as pessoas costumam falar". "Eu já estava esperando essa ligação naquele dia, estava combinado. Estava em casa, com minha família, ele me ligou, conversou comigo. Mas não deu para entender muita coisa. Acho que ele também não me entendeu muito bem", explicou o jovem, entre risadas.

"Deu para entender que ele contava comigo, que eu iria ser muito importante lá. Isso, para um jogador, dá muita confiança. Ainda mais sendo o Guardiola, um treinador que muitos jogadores sonham em trabalhar. Foi o que deu para falar", completou.

O vídeo da entrevista de Gabriel Jesus pode ser visto na íntegra aqui.