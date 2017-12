Gabriel Jesus faz tatuagem no peito com letra de música do Racionais

Gabriel Jesus é um grande fã de rap. Expõe isso em seu Instagram, onde adora postar vídeos dentro do carro enquanto escuta músicas do tipo. Uma de suas bandas favoritas é Racionais. Isso ficou ainda mais evidente nesta terça-feira, quando o atacante do Manchester City fez uma tatuagem com a letra de uma das músicas mais famosas do grupo.

Meu mano @dejesusoficial na @nauticatattoosp Tatuador @fil.g #NauticaTattooTeam Whatsapp (11) 94240-5032 Uma publicação compartilhada por Adao Rosa Tattoo Artist ⚓️ C/S (@adaorosatattoo) em Jul 4, 2017 às 4:23 PDT

"Sempre fui sonhador. É isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo!", diz o trecho de "A vida é um Desafio", um dos grandes clássicos dos Racionais e que foi "imortlaizado" no peito do jogador da seleção brasileira.

AloMae to na Nautica Chavendo com meu mano @fil.g @nauticatattoosp Uma publicação compartilhada por Adao Rosa Tattoo Artist ⚓️ C/S (@adaorosatattoo) em Jul 4, 2017 às 4:15 PDT

Para fazer a tatuagem, Jesus apriveitou seus últimos dias de férias, já que em breve terá que retornar à Inglaterra. A obra de arte foi responsabilidade da Nautica Tattoo. Curtiram?