Gabriel Jesus ganha camisa dos Nets e faz dancinha durante partida da NBA

Ainda se recuperando da lesão no pé, Gabriel Jesus é só felicidade em sua viagem aos Estados Unidos. Depois de se encontrar com Andrea Pirlo em um jogo do New York City, o atacante do Manchester City compareceu a Barclays Center, em Nova York, e assistiu à vitória do Brooklyn Nets sobre o Detroit Pistons, 98 a 96.

Em suas redes sociais, o brasileiro não escondeu a animação durante a partida da NBA. E, na maioria de suas fotos e vídeos, ele aparece vestindo a camisa personalizada que ganhou dos Nets, com o número 33 e seu nome atrás. Jesus está viajando ao lado do meia Ilkay Gundogan, que também é desfalque do City devido a uma lesão.