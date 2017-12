Gabriel Jesus ganha música da torcida do Manchester City: 'Melhor que o Rooney'

Gabriel Jesus fez apenas dois jogos com a camisa do Manchester City, mas já conseguiu conquistar torcedores do clube inglês. Em sua primeira partida como titular, O brasileiro deu uma assistência e sofreu a falta que resultou no gol de Yaya Touré na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, neste sábado, pela Copa da Inglaterra.

Empolgados com a atuação do camisa 33, os fãs dos Citizens fizeram uma música para o atacante na qual aproveitam para cutucar Rooney, um dos astros do rival Manchester United. "Nós temos Jesus. Gabriel Jesus. Acho que você não entendeu. Ele é o número 33. Ele é melhor que Rooney. Nós temos Gabriel Jesus!", diz a música feita para o atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Palmeiras.