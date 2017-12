Gabriel Jesus ganha segunda carta especial no Fifa Ultimate Team

O início meteórico de Gabriel Jesus nos primeiros jogos com a camisa do Manchester City rendeu ao jogador elogios do treinador Pep Guardiola, da imprensa internacional e dos torcedores que já até criaram música para o jovem de 19 anos. Mas o desempenho do brasileiro tem agradado também os jogadores de Fifa. Após marcar dois gols e garantir a vitória da equipe azul sobre o Swansea, pela Premier League, Gabriel ganhou nova carta especial com 82 pontos de status.

A atuação também garantiu escalação do atacante pela primeira vez na "Seleção da Semana". Com status de estrela, o camisa 33 foi incluído no game na última semana, com uma "carta preta" e 78 de pontuação, no modo Ultimate Team.