Gabriel Jesus mostra habilidade no primeiro treino de volta ao City

Depois de fraturar dedo do pé direito e ficar mais de dois meses afastado, Gabriel Jesus retornou nesta terça-feira aos treinos no Manchester City. E o brasileiro mostrou que não perdeu nem um pouco do seu talento no período m que ficou fora.

Na atividade antes da semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Arsenal, no próximo domingo, o camisa 33 foi filmado trocando lançamentos com o goleiro Claudio Bravo. Além da precisão nos passes, Jesus também não economizou nas embaixadinhas e nos domínios de bola, de letra, com a coxa e até com as costas.