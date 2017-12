Gabriel Jesus posa sorridente e garante estar perto de retorno: 'Falta pouco'

Está chegando a hora de Gabriel Jesus retornar ao futebol. O atacante do Manchester City e da seleção brasileira, que machucou o tornozelo no início do ano e teve que passar por uma cirurgia, já está de volta aos treinos na equipe inglesa e deve retornar aos campos antes do previsto.

Em um post no Instagram em que posa sorridente, o jogador aparece com o uniforme de treinamento do Manchester City e, além de mandar seu tradicional "Alô, mãe", que virou até tatuagem, colocou duas tags: #retornando e #faltapouco, comemorando o fato de já estar treinando com bola pouco tempo depois de abandonar as muletas que o acompanharam por mais de um mês.

Alô mãe @veraluciadiniz7 #retornando #faltapouco Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial) em Abr 13, 2017 às 8:24 PDT

Se ele realmente retornar aos campos em breve, será de extrema importância para o Manchester City, atual quarto colocado no Campeonato Inglês e ainda buscando se garantir na próxima edição da Liga dos Campeões.