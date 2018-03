Gabriel Jesus rejeita renovação de R$ 420 mil por semana do City

O bom desempenho de Gabriel Jesus no Manchester City e na seleção brasileira chamou a atenção dos dirigentes do clube inglês, que decidiram ampliar o vínculo com o jogador até 2023, segundo o jornal inglês Daily Mail. Mas o atacante brasileiro rejeitou a proposta inicial do clube inglês, estimada em R$ 420 mil por semana. O clube deve tentar novamente até chegar a um acordo.

O jogador de 20 anos recusou a primeira oferta da equipe, em que receberia 90 mil libras esterlinas por semana, o equivalente a R$ 421 mil. Atualmente, Gabriel Jesus recebe 65 mil libras (R$ 300 mil) a cada sete dias. O jornal afirma que agentes do brasileiro dizem que ele merece mais de 100 mil libras (R$ 470 mil).

O jornal assegura que trata-se de uma negociação comum e que ambas as partes chegarão a um acordo em breve. O atual contrato de Gabriel Jesus vence no meio de 2022. Pelo City, o jogador atuou em 43 partidas e marcou 18 gols. No Palmeiras, entre 2015 e 2016, virou um dos maiores ídolos da torcida, sendo campeão brasileiro e da Copa do Brasil pela equipe paulista.