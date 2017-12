Gabriel Jesus se machuca, é substituído e causa apreensão nas redes sociais

Depois de um início alucinante, com três gols nos primeiros quatro gols no Manchester City, Gabriel Jesus viveu seu primeiro momento ruim desde que chegou à Inglaterra. Titular na partida contra o Bournemouth, o jogador contundiu o tornozelo direito e teve que ser substituído por Kun Aguero com menos de 15 minutos de jogo.

Aparentemente, a lesão não é das mais graves, já que ele chegou a recolocar a chuteira e parecia disposto a voltar a campo, mas Pep Guardiola, preocupado com seu atleta, decidiu sacá-lo. A substituição, obviamente, mexeu com as redes sociais e muita gente lamentou e desejou força a Gabriel Jesus, torcendo que ele se recupere logo. Confira:

Gabriel Jesus titular / Gabriel Jesus sai aos 13min pic.twitter.com/K0SgvqnV64 — Premier League BR (@premierlgbrasil) 13 de fevereiro de 2017

Gabriel Jesus machucou o tornozelo direito, deixa o gramado para a entrada de Aguero. Que pena. — Curiosidades PL (@CuriosidadesPL) 13 de fevereiro de 2017

AGUERO COLOCOU ALGUMA COISA NO COPO DO JESUS NAQUELE PAGODE — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) 13 de fevereiro de 2017

SAIU JESUS MACHUCADO AOS 14 MINUTOS pic.twitter.com/xCBLm5UOiq — FIFA da Depressão (@fifa_depressao) 13 de fevereiro de 2017

Os ateus estão comemorando a saída de Jesus — FIFA da Depressão (@fifa_depressao) 13 de fevereiro de 2017

jesus aguentou uma coroa de espinhos e uma cruz e agora vai sair por causa de um tornozelo? me poupe — Plínio Lopes (@Plluis) 13 de fevereiro de 2017