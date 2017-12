Gabriel Jesus se prepara para ir à Inglaterra e espera se adaptar rápido

Neste domingo, o atacante Gabriel Jesus faz a sua última partida pelo Palmeiras. Vendido desde o meio do ano para o Manchester City da Inglaterra, o craque se despede do Brasil e se prepara para viver em uma cultura muito diferente. Uma das coisas que ele está mais preocupado é com a comida, que pode não encontrar o tradicional arroz, feijão e bife que tanto gosta e come no Brasil. O clima, o idioma, a moradia e a rotina de treinamento também preocupam o fera. Mas quanto a isso, o volante Fernandinho, que está no Manchester City desde 2013, tem aconselhado o jogador via Whatsapp.

Além do amigo da seleção brasileira, Gabriel Jesus contará com a ajuda da sua mãe, Dona Vera, que vai morar junto com o craque em Manchester para ajudar no processo de adaptação. Os jornais ingleses apontam Gabriel Jesus como o "novo Neymar", pelo seu alto valor de transferência. O clube inglês pagou € 32,75 milhões (R$ 117,5 milhões pela cotação atual).