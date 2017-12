Gabriel Jesus sobre lance com Donizete: "Disse que ele era um c...."

Na partida entre o Palmeiras e o Atlético-MG, na noite desta quinta-feira, Gabriel Jesus e Leandro Donizete se estranharam no meio do campo. Veja o momento a partir de 2min30s:

Após a partida, Jesus concedeu entrevista ao Globo Esporte em que reclamou da atitude de Donizete no Estádio Independente, em Belo Horizonte, e o chamou de "cuzão".

"No primeiro lance com ele, ele já soltou uma na minha cara. Não tive oportunidade de falar para ele não fazer isso. Depois, fui separar (uma confusão), e ele deu de novo. Eu falei para ele que isso não era coisa de homem, que ele era um 'cuzão'. [...] Eu tenho 19 anos, e parece que ele que é moleque", disse o jogador do Palmeiras.