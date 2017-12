Gabriel Jesus viaja à Inglaterra e janta com Guardiola

Gabriel Jesus já está em Manchester e tenho certeza que você adoraria estar no lugar dele. Tudo porque ele se encontrou com ninguém mais ninguém menos que Pep Guardiola (técnico), Txiki Begiristain (Diretor de futebol), Fernando e Fernandinho. O clube inglês Manchester City, por meio de suas redes sociais, postou a foto deste momento mostrando o futuro atacante dos Citizens se enturmando com seus novos companheiros de trabalho.

Segundo o Globoesporte.com, o objetivo da visita à Inglaterra foi para conhecer as instalações do novo clube e procurar uma casa para morar. O atacante retorna ao Brasil no domingo para jogar a última rodada do Brasileirão.