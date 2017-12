Gabriel provoca torcida do São Paulo com gesto obsceno após empate; veja

O Corinthians e o São Paulo empataram em 1 a 1, em jogo disputado no Morumbi neste domingo, 24. O Tricolor saiu na frente com um gol de Petros, mas Clayson empatou aos 33 minutos do segundo tempo. Os jogadores que estavam no banco se empolgaram na hora da comemoração e Gabriel chegou a fazer um gesto obsceno para a torcida são-paulina, que lotou o Morumbi, com recorde de público na temporada: 61.142 torcedores.

Questionado sobre o assunto em entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille disse que não viu o lance, mas que, se comprovada a atitude ruim de Gabriel, vai chamá-lo para uma conversa e repreendê-lo por isso. Ao final da partida, o volante também falou sobre o assunto: "Peço desculpa a quem eu ofendi, foi no calor do momento".

Antes mesmo de começar o jogo, o clima já estava tenso. Torcedores receberam a ônibus do Corinthians arremessando pedras e pedaços de madeira. Um dos objetos arremessados chegou a tricar o para-brisa do veículo.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 28 pontos, subiu para a 15ª posição e saiu da zona do rebaixamento, mas pode voltar ao grupo dos quatro piores do campeonato ao fim da rodada - ainda serão disputados mais sete jogos entre hoje e amanhã. Já o Corinthians, com 54 pontos, mantém-se confortável na ponta da tabela.