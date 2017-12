Gaciba diz que gol do Figueirense contra o Corinthians foi irregular

Nesta quarta-feira, o Corinthians cedeu empate ao Figueirense nos acréscimos do segundo tempo, no gol de cabeça de Rafael Moura. Segundo o comentarista de arbitragem da Rede Globo, Leonardo Gaciba, o atacante do time catarinense estava em posição de impedimento no início da jogada.

Durante a transmissão, o ex-árbitro declarou que "o milímetro que o assistente acertou ao anular o gol do Figueirense, agora pra mim houve um erro. Rafael Moura também estava um pouco adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. Pra mim, o gol foi irregular".

Gaciba manteve sua opinião após o término da partida: "Parece que tá adiantado, meio corpo. Metade do peito na frente, muito ajustado, mas pra mim gol irregular".