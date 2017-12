Santos manda pintar CT com frase de hino do Corinthians: 'Campeão dos Campeões'

Uma gafe causou constrangimento e reclamações nos frequentadores do Santos FC, especialmente em quem passou pelo CT da equipe, na Vila Belmiro, nos últimos dias.

A academia do CT foi reformada, e duas paredes ganharam uma lista com as grandes conquistas santistas. O problema foi o título colocado na lista: "O Campeão dos Campeões" - justamente o trecho mais emblemático do hino do rival Corinthians.

Vale lembrar que um cântico da torcida santista diz: "É o campeão dos campeões, Santos querido... do coração!"

Mas, segundo relato do portal ESPN, o mal-estar interno fez com que a diretoria pedisse pela retirada da pintura, por considerá-la ligada demais ao hino do adversário. A academia seria inaugurada hoje, mas o evento acabou cancelado em respeito ao acidente envolvendo os pais do volante Rafael Longuine.

De acordo com a reportagem, o presidente do clube, Modesto Roma Júnior confirmou a informação. "Isso foi em um primeiro layout. Já foi mudado", disse à reportagem o cartola.

No entanto, segundo as fontes ouvidas pela ESPN, as paredes continuava com o trecho do hino do Corinthians por lá ainda na tarde desta quarta-feira.

Na manhã de hoje, o Fera mostrou para você que o Santos FC mandou remover, da parede externa do CT, as pinturas de ex-jogadores ainda em atividade. Leia mais aqui.