'Galã' do Arsenal leva a internet à loucura com gol 'de escorpião'

O francês Giroud até que é um bom atacante e já há alguns anos costuma balançar muito as redes adversárias com a camisa do Arsenal. Porém, o que ele fez nesse primeiro de janeiro é algo quase que inédito. Ao receber um cruzamento da esquerda, ele percebeu que estava passando da bola e decidiu dar um toque de calcanhar na bola. A ideia não só deu certo, como culminou em um dos gols mais bonitos da temporada e já é um dos grandes candidatos a vencer o prêmio Púskas.

Gosta de gol bonito ???? Então pega esse ai do Giroud haha⚽ pic.twitter.com/JtkmFY9IVp — Talis (@Px_Talis) 1 de janeiro de 2017

O gol foi feito de uma forma tão inusitada e impressionante que, nas redes sociais, houve quem comparasse sua beleza com a do próprio atacante, conhecido por ser um dos grandes galãs do futebol mundial e que já declarou que "gostaria de ser conhecido dos fãs por seus gols e não por estar nos pôsteres dentro do quarto das garotas".

Depois desse gol, Giroud, talvez a história mude.

Depois desse gol do Giroud só podemos dizer q 2017 vai ser lindo — Manu (@ImLauraPalmer) 1 de janeiro de 2017

Que gol foi esse meu amigo !! #Giroud — nathan dendevitz (@nathandendevitz) 1 de janeiro de 2017

O ano mal começa e o Giroud já ganhou o puskas... Nada a declarar, que GOLAÇO! — Lucas (@lucaslima_fc) 1 de janeiro de 2017

você ta tão linda hoje vou te chamar de gol do Giroud — Julio César (@julioraposo_) 1 de janeiro de 2017