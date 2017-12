Galo empresta meia-atacante de graça para a Chapecoense

O Atlético-MG cumpriu sua promessa de emprestar de graça um jogador do seu elenco para a Chapecoense, que perdeu 19 atletas no acidente aéreo do dia 29 de novembro, em voo da companhia LaMia. O meia-atacante Dodô aceitou trocar o Figueirense pelo time de Chapecó. Ele vai atuar a temporada toda com as cores da Chapecoense, depois de aprovação da nova comissão técnica do time, claro. Dodô tem 22 anos e já entra para a história num gesto bacana de ter aceitado jogar pelo clube do Sul. Ele poderia voltar para Minas.

Pelo Figueirense, ele disputo 29 partidas e marcou quatro gols. Esteve na campanha vencedora do Galo na Copa do Brasil de 2014 e também do Campeonato Mineiro de 2015. Dodô é o terceiro reforço da Chapecoense, que já acertou com o goleiro Elias, ex-Juventude, e Douglas Grolli, que estava na Ponte Preta.