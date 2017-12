Galvão Bueno narra 'gol' de Ananias em final de Sul-Americana

A emoção tomou conta do estúdio de transmissão da Rede Globo na última quarta-feira, 25. A pedido da viúva do jogador, Galvão Bueno realizou o sonho de Ananias e narrou um gol do jogador como o herói da conquista da Copa Sul-Americana pela Chapecoense.

O vídeo mostra o jornalista visivelmente emocionado narrando o gol que marcaria a vitória do time brasileiro sobre o Atlético Nacional, na grande final, em Curitiba. A gravação de Galvão já se espalhou pelas redes sociais.

Bárbara, viúva de Ananias, acompanhou a homenagem ao lado da a amiga Val, viúva do meio-campista Gil. Ao fim da gravação, a esposa do jogador e o jornalista se abraçaram e choraram.

O pedido surgiu devido a recordação de uma das últimas conversas entre Bárbara e Ananias. O jogador comentou com a esposa que gostaria de fazer o gol da vitória e que fosse narrado por Galvão Bueno.

A homenagem aconteceu após a vitória de 1x0 da Seleção Brasileira contra a Colômbia no chamado "Jogo da Amizade".