Gandula do Vasco cai, ri de si mesma e se declara um 'meme ambulante'

Com um belo gol de Nenê, o Vasco derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, em São Januário. Além do resultado em si, outro fato que tomou a conta das redes sociais, na manhã deste domingo, foi o escorregão da gandula do time carioca.

A queda da garota foi flagrada por uma câmera da transmissão do SporTV, enquanto era reprisado o momento das lesões de Gilberto, do Vasco, e Luiz Fernando, do Atlético-GO. Sem explicação aparente, ela abriu um espacate enquanto caminhava na lateral do campo e caiu de bunda. Para melhorar ainda mais a cena, ela começou a rir assim que bateu no gramado.

No Vasco é assim: até a gândula cai pic.twitter.com/mmXHl4lr10 — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 25 de junho de 2017

Entrevistada pelo GloboEsporte.com, Luisa Nunes, de 19 anos, se autodenominou "um meme ambulante". "Eu estava ali, de olho no que estava acontecendo em campo. Vi todo mundo caindo e já pensei: 'A bola vai sair'. Fui acompanhando o lance e escorreguei no chão molhado. Caí e fiquei rindo sozinha. Como foi rápido, pensei que ninguém teria notado. Ninguém ali perto comentou nada, então achei que estava tudo tranquilo. Quando acabou o jogo, meu celular estava travando de tanta notificação. Todo mundo comentando. É a minha cara esse tipo de coisa. Eu já acostumei. É cotidiano na minha vida passar vergonha por essas coisas... Minha cara!", declarou.

Ao portal, ela revelou que esta é a terceira vez que ganhou as redes sociais. A primeira, foi na sua estreia como gandula, em um Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Carioca do ano passado. À ocasião, ela caiu ao tentar agarrar uma bola que havia saído pela linha de fundo.

A segunda aconteceu quando ela foi vista "secando" Ivan Zaytsev, jogador da seleção italiana de vôlei, enquanto trabalhava como voluntária nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, também em 2016.

Namore alguém que te olhe com o mesmo desejo que a voluntária olha o Zaytsev #Voleibol #Rio2016 pic.twitter.com/HfRJCS39XY — Snap: voltapramarcar (@VoltaPraMarcar) 21 de agosto de 2016

VEJA REAÇÕES AO ÚLTIMO TOMBO DE LUISA

A gandula mandou um freestyle funk James Brown anos 70. #VASxACG — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 25 de junho de 2017

Esperando um gif/video com a gandula do #Vasco caindo e virando aquele menino que dança no programa do SBT — Freud™ Irônico (@freud_ironico) 25 de junho de 2017

morri de rir com a gandula caindo sozinha no jogo do vasco hoje KKKKKKKKKK — Letícia ✠ (@leticiacrvg_) 25 de junho de 2017

se ate a gandula do vasco cai, imagina o time — DEUSRRERO (@Guerrero9_Fla) 25 de junho de 2017

hoje eu to só a gandula caindo no jogo do vasco — Lorrayne (@sadlorray) 25 de junho de 2017