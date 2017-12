Gandula que simulou agressão é banido de jogos do Corinthians

Ivan Régis Pinto ganhou fama instantânea na noite desta quarta-feira. Ele, que estava trabalhando como gandula no jogo entre Corinthians e Universidad do Chile, pela Copa Sul-Americana, simulou ter sido empurrado pelo zagueiro Gonzalo Jara. A atitude, apesar de ter feito muito sucesso nas redes sociais, acabou sendo prejudicial a Ivan, que foi banido e não trabalhará mais nos jogos do clube paulista.

No lance, o atleta chileno tentava acelerar a reposição da bola, já que a Universidad já perdia a partida por 1 a 0 e encostou no gandula, que se jogou no chão, em uma tentativa de convencer o árbitro do jogo que ele tinha sido agredido e o atleta, consequentemente, ser punido. A punição, porém, veio para Ivan, que não trabalhará mais nos jogos do Corinthians, função que desempenhava já há alguns anos.