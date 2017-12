Ganês comete gafe e dedica gols para a esposa e também para a namorada

O atacante Mohammed Anas, que atua no Free State Stars, da África do Sul, tinha tudo para ter um ótimo sábado em família. Autor dos dois gols que definiram o empate com o Ajax Cape Town, pela liga sul-africana de futebol, o ganês, que foi eleito o melhor em campo, dedicou a boa atuação à esposa. Até aí tudo bem. Porém, ele continuou a entrevista e citou também uma namorada.

"Obrigado por isso. Eu agradeço aos meus fãs, minha esposa e minha namorada... Me desculpe, minha esposa. Eu quis dizer minha esposa. Eu a amo muito, do fundo do meu coração", disse Anas, visivelmente sem graça, percebendo a tremenda gafe que cometeu. Assista ao vídeo e se divirta: