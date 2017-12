Ganês que dedicou gols à esposa e 'à namorada' tenta se explicar em entrevista

Em entrevista à BBC, o atacante da equipe sulafricana Free State Stars, Mohammed Anas, tentou se explicar depois da gafe numa entrevista após o jogo contra o Ajax Cape Town, pela liga sul-africana, no último final de semana. Depois da partida, Anas dedicou sua boa atuação aos fãs, à esposa e... à namorada.

Para a rede britânica, o jogar tentou explicar a situação: ele disse que costuma chamar uma de suas filhas de "namorada" e afirmou que estava falando dela na entrevista que viralizou.

Anas afirma não estar preocupado com a reação de sua esposa, com quem está junto desde 2010, e disse estar surpreso com a repercussão. "Estou famoso agora. Pessoas de todo mundo me conhecem".

No Youtube, o vídeo foi reproduzido por diversos canais e já soma mais de 400 mil visualizações. Reveja: