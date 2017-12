'Ganhei o bolão', diz Vampeta após 'resolução' de caso de técnico desaparecido

O sumiço de Marcelo Cabo deixou o Brasil inteiro apreensivo, com todo mundo cogitando que o treinador do Atlético Goianiense poderia ter sido sequestrado ou até mesmo assassinado. O ex-jogador Vampeta, porém, não mostrou a mesma preocupação e, em uma brincadeira com seus colegas na rádio Jovem Pan, ele "cravou" que o sumiço do técnico só poderia ser por um motivo: mulher.

"Ganhei o bolão. Eu já apanhei da minha mãe, já fiz uma 'Eu nunca fugi de casa'. A única coisa foi quando briga com a mulher. Aí a gente some. Eu, Mauro Beting, Flavio Prado (apostamos). Eu falei: para mim é mulher”, disse o bem-humorado Vampeta, convidado desta terça-feira do Bate-Bola, da ESPN Brasil.

Brincadeiras à parte, ninguém ainda sabe ao certo o que aconteceu com Marcelo Cabo. A Polícia Militar disse, em coletiva de imprensa, que o treinador foi encontrado em um motel próximo à estrada, em Aparecida de Goiânia, e não foi vítima de nenhum crime. Ainda de acordo com a Polícia, ele foi encontrado por meio de informações do taxista que o levou até o motel, mas não informou se o treinador estava acompanhado.