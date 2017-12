Garantindo o futuro? Chelsea contrata meia escocês de apenas 15 anos

O Rangers, da Escócia, anunciou nesta terça-feira a venda do jovem meia Billy Gilmour, de apenas 15 anos, para o Chelsea, em transação estimada pela imprensa britânica em 500 mil libras (R$ 2,06 milhões). Os valores oficiais não foram divulgados.

O Rangers tentou convencer Gilmour a seguir com a camisa da equipe, fazendo uma proposta ao meia, que acabou preferindo o Chelsea. Com isso, não houve outra opção, que não negociá-lo. "Assim que ele nos disse que queria ir para a Inglaterra, o mais importante era maximizar o valor comercial dele", garantiu o clube de Glasgow, por meio de comunicado.

Nesta temporada, Gilmour foi promovido ao time principal, mas não chegou a entrar em campo em nenhuma partida. Com o Rangers garantido na próxima edição da Liga Europa, o atleta deve atuar em um dos últimos três compromissos do Campeonato Escocês. O jovem completa 16 anos no mês de junho e já poderá assinar contrato profissional com o clube de Londres.