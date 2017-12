Garotada da Chapecoense comemora classificação inédita na Copinha

Com um empate em 1 a 1 contra o Desportivo Brasil, a Chapecoense conseguiu, pela primeira vez em sua história, avançar para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo foi disputado no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, sede do Grupo 14 da competição. O clube catarinense se classificou em segundo lugar do grupo, com quatro pontos, ficando à frente do Desportivo Brasil pelo saldo de gols.

Com a classificação, os jogadores fizeram a festa com a torcida e a comemoração continuou dentro do vestiário. Na próxima fase, a Chapecoense irá enfrentar na próxima fase o São Paulo, que se classificou em primeiro no grupo 13. O tricolor paulista é um dos destaques da competição, o time classificou invicto, com três vitórias e marcando quinze gols.