Garotinha faz sucesso ao imitar comemoração de Cristiano Ronaldo; veja

Com dois gols de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 3 a 1, pela Liga dos Campeões, na terça-feira. Após um dos gols do craque português, uma garotinha vestida com a camisa do time espanhol deu um pulo e imitou o famoso “Siuuu”, gesto que o camisa 7 sempre usa para festejar seus gols.

A cena foi registrada pela jornalista da emissora britânica BBC Jacqui Oatley e ganhou o mundo ao ser publicado no Twitter. A imagem se tornou ainda mais curiosa porque, ao lado da garotinha, um menino comemorava o gol de forma contida.

O jogo contra o Dortmund foi o 400º de Ronaldo pelo Real Madrid desde a sua estreia em 2009. Ele é o maior artilheiro da história do clube com 411 gols.