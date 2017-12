Garoto com câncer entra em campo com seu ídolo na vitória da Inglaterra

Na vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Lituânia pelas Eliminatórias da Copa de 2018, 0 menino Bradley Lowery, que vem comovendo o país durante os últimos meses, teve o gosto de entrar em campo de mãos dadas com seu grande ídolo, Jermain Defoe. Torcedor do Sunderland, o garoto de cinco anos enfrenta um neuroblastoma, tipo raro de câncer e como o tratamento não vinha surtindo mais efeito, os esforços agora se concentram em ajudar a prolongar seus últimos dias.

O garotinho puxou a fila dos jogadores da seleção inglesa, entrando junto com o artilheiro do Sunderland Jermaine Defoe, que não atuava pelo time nacional desde novembro de 2013. E parece que a presença de Lowery inspirou o jogador que abriu o placar para Inglaterra aos 21 minutos. O segundo gol inglês foi marcado por Vardy, que saiu do banco de reservas e precisou de apenas seis minutos para fechar a conta. Com o resultado, a Inglaterra segue tranquila na liderança da chave: soma 13 pontos e tem cinco a mais do que a Eslovênia, que ainda neste domingo enfrenta a Escócia, fora de casa.

Essa não é a primeira vez que Bradley Lowery recebeu uma homenagem. Em janeiro desse ano, ele entrou em campo junto com os jogadores do Sunderland e antes do início da partida contra o Chelsea, marcou um gol que foi escolhido o gol do mês. Ele também foi apresentado como mascote do Everton, que doou 200 mil libras para ajudar em seu tratamento.