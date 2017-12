Garoto de 16 anos rouba a cena e 'detona' medalhões do Santos em jogo-treino

O jogo-treino do Santos na véspera do clássico contra o São Paulo tinha tudo para ser de diversão e para colocar uma "dor de cabeça" na cabeça de Dorival Júnior. Porém, o que realmente chamou atenção foi a performance do garoto Theo, de apenas 16 anos, que atua pelo Atibaia. Além de marcar um belo gol, ele participou de outros dois, selando a vitória por 3 a 1 do clube do interior.

Recheado de nomes consagrados do futebol brasileiro, como o zagueiro Cléber e o atacante Thiago Ribeiro, o Peixe até abriu o placar no primeiro tempo, mas o destino da partida mudaria aos 25 minutos da segunda etapa, quando Theo entrou em campo. Rápido, inteligente e extremamente habilidoso, o jogador nascido em Itatiba surpreendeu criando as jogadas de dois gols e ainda garantindo o seu. "Graças a Deus deu tudo certo. Consegui fazer meu papel individual e coletivo comos gols em contra-ataques. O primeiro foi num cruzamento forte rasteiro, tive a felicidade de pegar no pé do jogador do Santos e entrar no gol. O segundo, ganhei no mano a mano do zagueiro e fiz a área para o Matheus Gomes só concluir para o gol. No terceiro, recebi um passe fantástico do meia Flávio, arrastei na velocidade ganhado do zagueiro e chutei entre as pernas do goleiro", relembrou Theo.

Nascido em 19 de abril de 2000, a jovem revelação admite que atuar contra jogadores da elite do futebol brasileiro tem um gostinho especial, mas que quando a bola rola, a fama e camisa ficaram fora das quatro linhas. "Nunca pensei que iria jogar contra jogadores do Palmeiras, Corinthians e Santos, que só via pela televisão. Mas quando entro nas quatro linhas, aí não tem nome, nem time. São onze contra onze e provamos isso hoje, vencendo o Santos em pleno CT Rei Pelé", finalizou.

Assista aos melhores momentos do jogo e veja o show de Theo: