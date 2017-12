Garoto de 9 anos chora ao ganhar de Natal ingressos para ver seu time do coração

Ethan Chambers tem nove anos e mora em Pottstown, cidade a 52 km de distância de Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia. Ele é torcedor fanático do Philadelphia Union, equipe local que disputa a Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos e do Canadá. Como presente de Natal, Ethan recebeu ingressos para assistir cinco jogos do Union no Talen Energy Stadium, na próxima temporada da MLS.

Shawn Chamber, pai do garoto, publicou um vídeo com o momento em que o Ethan se emociona ao abrir o pacote e descobrir o que ganhou de presente. Além das entradas, o menino também recebeu um autógrafo de Keegan Rosenberry, que atua na lateral-direita do Union, mesma posição que Ethan joga.

Em entrevista à emissora local WPVI-TV, afiliada da ABC, Shawn se mostrou surpreso e "nunca havia imaginado que esta seria a reação dele ao receber os presentes".