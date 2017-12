Garoto especial de SP ganha luva de amigos e recebe promessa do ídolo Cássio

Alunos da Escola Cidade de Hiroshima, no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, fizeram uma bonita e emocionante surpresa a Rodrigo, um menino especial que estuda no local.

Muito fã de Cássio, Rodrigo queria ganhar uma luva igual à do goleiro corintiano no Dia das Crianças. Sendo assim, Guilherme Oliveira, Lucas Santos, Keven Brito e Yan Mattos fizeram uma vaquinha e compraram para ele uma luva nova em folha.

A surpresa foi revelada na sala de aula e os próprios meninos fizeram a troca da antiga luva de Rodrigo, de limpeza, feita de plástico, pela de goleiro. Além da luva, os garotos também deram uma bola de futebol para o garoto, que não escondeu o sorriso e a alegria.

Bom, daqui uma semana e 2 dias vai chegar o famoso dia das crianças, e na minha sala tem um menino especial, o Rodrigo, ele sempre disse que queria ser goleiro, e ter uma luva igual a do Cássio, e eu meus amigos Lucas , Keven e Yan se reunimos e pensamos em dar algo pra ele nessa data eai compramos uma luva de goleiro ( não a do Cássio) e uma bola de futebol, e demos antecipado pra ele, ele ficou muito feliz, disse que esse foi o melhor presente do mundo pra ele. Publicado por Guilherme Oliveira em Terça-feira, 3 de outubro de 2017

Até a publicação da nota, o vídeo publicado no Facebook por Guilherme na última terça-feira, 3, tinha mais de 3,4 milhões de visualizações, 138 mil curtidas, 48 mil compartilhamentos e 15 mil comentários.

A gravação se espalhou tão rápido pelas redes sociais que chegou ao próprio Cássio, que no momento está defendendo a seleção brasileira. Também em vídeo, o camisa 12 alvinegro disse que quer se encontrar com Rodrigo e entregá-lo um de seus pares de luvas.

"Sou eu mesmo, o Cássio. Não é fake. Gostaria de entregar a luva ao menino, só preciso saber a pessoa certa a quem preciso entregar", declarou Cássio.

Após a publicação do vídeo de Cássio, Guilherme publicou um pequeno texto em agradecimento às reações e à campanha nas redes sociais.