Garoto invade campo para abraçar seu ídolo Cristiano Ronaldo; veja

Com show particular de Cristiano Ronaldo, autor de dois gols, Portugal não tomou conhecimento do adversário e venceu a Letônia pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Quando o placar da partida já marcava 3 a 0 para os portugueses, um garoto invadiu o campo para abraçar o melhor do mundo. Cristiano Ronaldo retribuiu o carinho, antes de um segurança retirar o menino de campo.

Portugal está na segunda colocação do Grupo B, atrás da Suíça, que venceu nesta sexta-feira a equipe da Ilhas Feroe por 2 a 0. Com a vitória, os suíços mantém os 100% de aproveitamento e somam 18 pontos, três a mais que os portugueses.