Garoto que desenhou camisa do Cruzeiro conhece elenco na Toca da Raposa

O garoto Denner Jonathan, de 12 anos, cruzeirense fanático, sempre sonhou em ganhar o uniforme oficial de seu time de coração. Mas graças a sua criatividade conseguiu bem mais do que isso. O menino decidiu criar seu próprio uniforme com canetinha, desenhando em uma camiseta branca. A história repercutiu na internet e o clube decidiu convidá-lo para assistir o treino do time neste sábado, na Toca da Raposa II.

O meia Thiago Neves trocou de camisa com Denner e afirmou que vai colocá-la em um quadro e pendurar no vestiário. O garoto ganhou também uma camisa número oito do volante Henrique e o uruguaio Arrascaeta mandou fazer um modelo personalizado com o nome do garoto. O técnico Mano Menezes também fez questão de conhecer o menino e ainda brincou que ele tem nome de craque. Denner entrará em campo com o time em jogo contra o América-MG, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, neste domingo, no Mineirão.

O garoto mostra com orgulho o presente do volante Henrique. pic.twitter.com/xykWfbJFdG — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 22 de abril de 2017