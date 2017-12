Garoto que é torcedor símbolo do Racing dá show com a bola nos pés

Mundialmente conhecido pela foto em que emprestou uma de suas muletas para um amigo poder subir e, assim, usar o equipamento para assistir a uma partida do Racing, o torcedor símbolo do clube argentino, Santi Fretes, de 11 anos, foi flagrado dando um show com a bola nos pés.

Ao lado do campo do Racing, em Avellaneda, em uma quadra pintada no chão, Santi aplicou uma caneta em um dos amigos que jogava bola com ele. O garoto flagrado pelas câmeras no empata por 1 a 1 com o Aldovisi, jogo que valeu pela primeira divisão do Campeonato Argentino. Detalhe: o garoto é amputado da perna direita.

A imagem que fez Santi (apelido do garoto, chamado de Santiago) é esta:

Ela foi registrada numa partida do Racing em maio de 2016 e comoveu internautas do mundo todo.

Um jogador do Racing, Diego Milito, fazia sua despedida da equipe no jogo contra o Temperley. Foi quando Santi, então com 10 anos, emprestou uma muleta a outro garoto para que pudesse ver, por cima do muro de 1,70 m. Foi a mãe que acabou registrando a cena.

"Eu estava vendo Milito dar a volta no campo, e meu amigo não chegava, estava pulando para conseguir ver. Então lhe emprestei uma das minhas muletas para que subisse. Eu sempre subo para assistir", contou, na época.

Confira o vídeo do show do garoto bom de bola: