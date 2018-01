Garotos-propaganda: Prass vira médico, Willian chef e Dudu professor

Alguns jogadores do Palmeiras foram selecionados como garotos-propaganda da Faculdade das Américas, uma das patrocinadoras do clube alviverde. Durante os vídeos de divulgação, Willian, Dudu, Fernando Prass e Moisés aparecem caracterizados.

Leila, conselheira do clube, publicou em sua conta no Instagram imagens dos atletas. Fernando Prass representando um médico, Willian como chefe de cozinha, Dudu com trajes de professor de educação física e Moisés era um juiz.

Lucas Lima, novo reforço do Palmeiras, também participou das gravações, mas aparece descaracterizado.

Veja as publicações: