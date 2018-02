Garrafa de água que levou a gol bizarro vai ajudar crianças carentes

No último final de semana o goleiro do Duisburg virou notícia no mundo todo por tomar um gol bizarro: estava guardando uma garrafa de água no fundo do gol quando Stefan Kutschke, do rival Ingolstadt, empurrou a bola para as redes e empatou a partida.

O clube alemão, no entanto, retomou a vantagem no placar e conseguiu a vitória por 2 a 1. Aproveitando ser o centro das atenções, o clube da segunda divisão da Bundesliga decidiu transformar a falha de Mark Flekken em um ato de solidariedade. A garrafinha vai ser leiloada e o dinheiro será revertido para crianças carentes.

Entenda o ocorrido

Um vídeo nos ajuda a entender o que aconteceu. Mais que isso, percebe-se que a falha não foi só do goleiro holandês, já que alguém poderia ter o avisado. As imagens gravadas por um torcedor mostram a exaltação da torcida após o Duisburg ter um gol anulado. O operador de áudio coloca uma música alegre e os torcedores parecem cantar junto. Nisso, os jogadores percebem o goleiro andando calmamente até a área, de costas, e resolvem acelerar o início da jogada que acabou resultando no inusitado gol.